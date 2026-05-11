Песков оценил разговоры в Европе о необходимости диалога с Россией

Разговоры в Европе о необходимости диалога с РФ — положительный фактор, но ситуация пока в начальной точке. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Примечательным является то, что больше и больше в Европе стали говорить о необходимости диалога с Россией. Это мы приветствуем, это положительный фактор, но все пока только в начальной точке. Посмотрим, как это дальше будет», — отметил представитель Кремля.

11 мая глава европейской дипломатии Кая Каллас допустила, что выступит в качестве переговорщика от Евросоюза (ЕС) в будущем диалоге с Россией. Она напомнила о своей карьере в юридической фирме, отметив, что ей приходилось участвовать в переговорах.

9 мая президент РФ Владимир Путин назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой. Однако, по словам главы государства, европейские страны могут выбрать лидера, которому доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

Ранее на Западе заявили, что Украина больше не рассчитывает на США в переговорах с РФ.