Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Норвегии признали проигрыш Запада на Украине

Диесен: Европе нужно начинать переговоры с Россией из-за проигрыша на Украине
Владимир Сергеев/РИА Новости

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил в интервью Станиславу Крапивнику на его YouTube-канале, что Западу нужно как можно быстрее начинать переговоры с Россией, но местные элиты в лице главы Евродипломатии Каи Каллас стали главной проблемой в этом процессе.

По словам ученого, США хотели использовать украинцев как инструмент для устранения, и вполне логично, что, потерпев неудачу, они пытаются передать эту роль Европе. При этом Диесен признался, что никак не может понять европейцев, поскольку, пока они поддерживают такой расклад, они будут оставаться слабыми и сталкиваться с угрозами безопасности.

«И сейчас, конечно, когда мы проиграли в конфликте, самое время заключить сделку. Но они не в состоянии просто поднять трубку и позвонить русским», — сказал Диесен.

Он отметил, что нынешние европейские кандидаты на роль переговорщиков с Кремлем не способны добиться дипломатических успехов. По его словам, сейчас идут споры о том, как вести переговоры с русскими и кто должен это делать, и что в какой-то момент кто-то вроде Макрона или Каллас поедет в Москву с требованиями капитуляции или чем-то подобным.

«Они просто застряли в мире, каким хотели бы его видеть, а не в том мире, в котором живут. В этом и заключается суть проблемы», — сказал Диесен.

8 мая председатель Евросовета Антониу Кошта рассказал об обсуждении лидерами стран Евросоюза организации потенциальных переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. По его словам, у ЕС есть возможность установить диалог с Кремлем. Для этого страны Европы должны выбрать единого представителя, но они не могут договориться о кандидатуре. В МИД РФ отмечали, что ЕС не может быть посредником из-за отсутствия нейтралитета.

Ранее Евросоюз раскрыл итоги расследования утечек информации в Россию.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!