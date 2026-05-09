Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил в интервью Станиславу Крапивнику на его YouTube-канале, что Западу нужно как можно быстрее начинать переговоры с Россией, но местные элиты в лице главы Евродипломатии Каи Каллас стали главной проблемой в этом процессе.

По словам ученого, США хотели использовать украинцев как инструмент для устранения, и вполне логично, что, потерпев неудачу, они пытаются передать эту роль Европе. При этом Диесен признался, что никак не может понять европейцев, поскольку, пока они поддерживают такой расклад, они будут оставаться слабыми и сталкиваться с угрозами безопасности.

«И сейчас, конечно, когда мы проиграли в конфликте, самое время заключить сделку. Но они не в состоянии просто поднять трубку и позвонить русским», — сказал Диесен.

Он отметил, что нынешние европейские кандидаты на роль переговорщиков с Кремлем не способны добиться дипломатических успехов. По его словам, сейчас идут споры о том, как вести переговоры с русскими и кто должен это делать, и что в какой-то момент кто-то вроде Макрона или Каллас поедет в Москву с требованиями капитуляции или чем-то подобным.

«Они просто застряли в мире, каким хотели бы его видеть, а не в том мире, в котором живут. В этом и заключается суть проблемы», — сказал Диесен.

8 мая председатель Евросовета Антониу Кошта рассказал об обсуждении лидерами стран Евросоюза организации потенциальных переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. По его словам, у ЕС есть возможность установить диалог с Кремлем. Для этого страны Европы должны выбрать единого представителя, но они не могут договориться о кандидатуре. В МИД РФ отмечали, что ЕС не может быть посредником из-за отсутствия нейтралитета.

