Стало известно о важном для Путина госте на юбилейном параде Победы

Классный руководитель президента России Владимира Путина Вера Гуревич была среди гостей юбилейного парада Победы в Москве на Красной площади. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Гуревич была классным руководителем российского лидера с пятого по восьмой класс в школе №193 Ленинграда. Сейчас ей 91 год.

В 1958 году Гуревич окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена. С того времени она работала учителем немецкого языка в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда.

Среди прочего Гуревич является автором мемуаров о школьных годах президента, которые называются «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя».

В Москве прошел парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На трибунах Красной площади собрались лидеры и высокие представители иностранных государств, ветераны и почетные гости. Рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на центральной трибуне сидел председатель КНР Си Цзиньпин. На трибунах также заметили военных из КНДР в парадной форме, они расположились в первом ряду. О том, как прошел парад — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал о деликатесе, который готовил его отец.