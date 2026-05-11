На Западе заявили, что Украина больше не рассчитывает на США в переговорах с РФ

NYT: Украина больше не рассчитывает на США в вопросе окончания войны

Украина больше не рассчитывает на США в вопросе мирного урегулирования военного конфликта с Россией. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Источник утверждает, что поддерживаемые Вашингтоном мирные переговоры зашли в тупик, а Украина делает ставку на собственное производство оружия и дронов.

Отмечается, что Украина уже самостоятельно производят большую часть беспилотников. При этом критически важными остаются поставки американских ракет для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что будет готов направить своих переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь президент России Владимир Путин прокомментировал паузу в трехсторонних переговорах по Украине. Урегулирование конфликта на Украине прежде всего касается Москвы и Киева, отметил он.

