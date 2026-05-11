Глава дипломатии ЕС Кая Каллас является «глупой балтийкой», которую назначили на должность только ради поддержания конфронтации с Россией. Такое мнение высказал итальянский журналист Томас Фази в соцсети Х.

Поводом для резкой оценки стало выступление Каллас против кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера на роль переговорщика с Москвой от Евросоюза.

«Если кто-то и не подходит для того, чтобы быть представителем Европы, так это сама Каллас — глупая балтийка, которой дали должность только ради того, чтобы не допустить завершения вечной войны с Россией во благо военно-промышленного комплекса и американцев», — написал Фази.

О том, что Шредер мог бы представлять ЕС на переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 9 мая. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Европой, в отличие от Брюсселя.

Каллас, комментируя это заявление, назвала Шредера лоббистом российских компаний, неспособного представлять интересы Евросоюза за столом переговоров с РФ. При этом она анонсировала обсуждение возможных тем для этих переговоров, которое, по ее словам, состоится в ЕС в конце мая.

