В США узнали о реакции Трампа на политику Кубы

Президент США Дональд Трамп раздражен тем, что власти Кубы не поддаются давлению со стороны Вашингтона. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Администрация США ввела санкции против Кубы, ограничила поставки критически важных ресурсов, однако кубинские власти «не демонстрируют признаков готовности отказаться от власти или пойти на серьезные уступки». На этом фоне представители администрации США считают возможным падение кубинского правительства к концу года даже без американского военного вмешательства. В то же время, по данным NBC News, Трамп считает такие сроки недостаточными — он выражал недовольство ключевым чиновникам.

До этого госсекретарь США Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран — противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы, которые спровоцировали в стране топливный кризис.

Ранее Кубу назвали препятствием для США.