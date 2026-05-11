Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

В США узнали о реакции Трампа на политику Кубы

NBC News: Трамп раздражен, что Куба не поддается давлению Вашингтона
esfera/Shutterstock/FOTODOM/Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп раздражен тем, что власти Кубы не поддаются давлению со стороны Вашингтона. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Администрация США ввела санкции против Кубы, ограничила поставки критически важных ресурсов, однако кубинские власти «не демонстрируют признаков готовности отказаться от власти или пойти на серьезные уступки». На этом фоне представители администрации США считают возможным падение кубинского правительства к концу года даже без американского военного вмешательства. В то же время, по данным NBC News, Трамп считает такие сроки недостаточными — он выражал недовольство ключевым чиновникам.

До этого госсекретарь США Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран — противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы, которые спровоцировали в стране топливный кризис.

Ранее Кубу назвали препятствием для США.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!