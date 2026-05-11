Еще один танкер прошел через Ормузский пролив в координации с Ираном

Танкер класса VLCC «Агиос Фануриос I» 10 мая пересек Ормузский пролив по установленному Ираном маршруту. Об этом сообщает Tasnim.

Танкер, перевозивший иракскую нефть, в настоящее время находится в Оманском заливе и направляется в порт Нагишон во Вьетнаме.

До этого стало известно, что Британия готова направить в Ормузский пролив эсминец HMS Dragon. В марте этот корабль прибыл на Кипр для защиты британской авиабазы Акротири. Теперь власти страны намерены при необходимости перенаправить HMS Dragon на Ближний Восток, чтобы защитить судоходство по водному пути.

Замгламы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади предупредил, что присутствие в Ормузском проливе кораблей Франции, Британии и других стран для поддержки США приведет к «решительному и незамедлительному ответу» Ирана. Дипломат призвал иностранные государства не усугублять ситуацию. По словам Гарибабади, прибытие кораблей в зону конфликта приведет к милитаризации Ормузского пролива и эскалации кризиса.

