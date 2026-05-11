«Поезжай в Москву»: в Евросоюзе призвали Зеленского встретиться с Путиным в России

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, а не в третьей стране. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

«Путин тебе ясно дал понять, что встретится только для заключения окончательных договоренностей, поэтому не стоит искать третью страну, а бери и поезжай в Москву. Вроде ничего сложного», — cказал он.

Если Зеленский отвергнет предложение Путина, то лишь подтвердит отсутствие желания урегулировать конфликт дипломатическим путем и затянет наступление мира, отметил Христофору.

Путин накануне сказал, что «дело в украинском конфликте идет к завершению», вновь отметив, что не отказывается от встречи с Зеленским и готов к переговорам в Москве или в третьей стране, но в последнем случае — лишь для подписания итогового мирного договора.

До этого советник Офиса украинского лидера Сергей Лещенко заявил, что Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным где угодно, но не в Москве. Он объяснил это тем, что «Москва является столицей враждебного Киеву государства».

Ранее в Кремле заявили, что переговоры по Украине застрянут без вывода ВСУ из Донбасса.