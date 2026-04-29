США и Китай снова на грани обострения перед встречей Трампа и Си

Bloomberg: напряженность между КНР и США нарастает из-за Ирана и ИИ

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина напряженность между Вашингтоном и Пекином нарастает из-за Ирана и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как говорится в публикации, лидеры стремятся стабилизировать отношения двух стран. При этом они «спешат укрепить стратегические уязвимости», связанные с иранской нефтью и ИИ.

Агентство напоминает, что 24 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против одной из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих компаний КНР Hengli Petrochemical, обвинив ее в закупках нефти Ирана. Напряжение между Китаем и США усилилось 27 апреля, когда Пекин заблокировал сделку американской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) по покупке китайского ИИ-стартапа Manus. Организация объявила о приобретении Manus за $2 млрд еще в декабре 2025 года, отмечает Bloomberg.

25 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что в мае Трамп совершит визит в Китай. По ее словам, давно ожидавшаяся встреча американского лидера с председателем КНР пройдет в Пекине 14 и 15 мая.

Ранее политолог заявил, что главная цель нападения США на Иран — забрать ресурсы у Китая.