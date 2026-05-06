«Это не совпадение»: в Китае обратили внимание на ход РФ после разговора Путина и Трампа

Baijiahao: РФ согласовала визит Путина в Китай вскоре после беседы с Трампом
Россия объявила о согласовании сроков визита президента Владимира Путина в Китай вскоре после его телефонного разговора с американским коллегой ДональдомТрампом. На это обратило внимание китайское издание Baijiahao.

По мнению автора статьи, это «не может быть совпадением». Журналист отметил, что на шахматной доске международной политики каждый ход тщательно взвешивается, и решение объявить о согласовании дат визита российского лидера в КНР имеет глубокий смысл.

Китайские аналитики предположили, что объявлением о визите российская сторона демонстрирует намерение укреплять взаимодействие с китайским государством.

Издание обратило внимание, что Российская Федерация одновременно налаживает контакты с США и сохраняет партнерство с Китаем, стремясь тем самым сохранить баланс интересов на международной арене.

Разговор Путина и Трампа состоялся 29 апреля, он длился около полутора часов. Помощник президента России Юрий Ушаков по итогам этой беседы сообщил, что американский лидер заявил о важности скорейшего прекращения боевых действий на Украине, доверенные лица американского лидера продолжат контакты с РФ и Украиной.

Ранее Путин и Трамп обсудили возможность перемирия на День Победы в конфликтах на Украине и в Иране.

 
