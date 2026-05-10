Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал не забывать, что свобода и мир в страну «пришли с востока». Об этом сообщает ТАСС.

«Свобода и мир пришли в Словакию с востока. Не будем об этом забывать», — сказал он на государственных торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в городе Липтовски-Микулаш.

Премьер выступил на торжественном мероприятии на следующий день после возвращения из Москвы, где 9 мая он выразил благодарность Красной Армии за освобождение Словакии от фашизма. В своей речи Фицо также выразил тревогу по поводу текущей ситуации в мире. По его словам, прежний миропорядок разрушен, никто ничего не уважает, крупные международные игроки действуют безнаказанно, а международное право не работает. Фицо считает, что Евросоюз ослаб, ООН не имеет значения, а НАТО постепенно разваливается на глазах.

9 мая Фицо заявил президенту России Владимиру Путину о готовности украинского лидера Владимира Зеленского встретиться с ним. Позднее он сказал, что ждет звонков от европейских политиков, которые будут расспрашивать его о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Москве.

Ранее Мерц заявил, что с Фицо «поговорят» о 9 мая в Москве.