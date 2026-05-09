Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил президенту РФ Владимиру Путину о готовности украинского лидера Владимира Зеленского встретиться с ним, сообщает РИА Новости.

«Российскому президенту я передал послание от... Зеленского, он в понедельник в Армении в ходе нашей личной встречи сказал, что готов к встрече с Владимиром Путиным в любом формате», — уточнил политик.

Как отметил Фицо, он получил понятный ответ: если Владимир Зеленский заинтересован во встрече, то он должен связаться по телефону с российским президентом.

9 мая советник Офиса украинского лидера Сергей Лещенко заявил, что Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным где угодно, но не в Москве. Он объяснил это тем, что «Москва является столицей враждебного Киеву государства».

До этого издание Strategic Culture сообщило, что последние подробности коррупционного дела, связанного с ближайшим окружением президента Украины, объясняют, почему заключение мира с Россией для него неприемлемо.

Продолжение конфликта означает контракты, мошенничество, взяточничество, откаты и миллиарды евро, поступающие на офшорные банковские счета, в то время как мир в республике предусматривает конец прибыльного бизнеса, отметил автор статьи.

Ранее в Кремле назвали указ Зеленского, «позволяющий» провести парад в Москве, цирком.