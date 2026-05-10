В США допускают, что вопрос ядерной программы Ирана не решится переговорами

Соединенные Штаты допускают, что вопрос о ядерной программе Ирана не удастся урегулировать переговорным путем. Об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт, сообщает CBS News.

Он ответил на вопрос, можно ли считать спецоперацию в Иране завершенной. По его мнению, цели США были достигнуты, но прекращение иранской ядерной программы — это уже совсем другая тема.

«Вероятнее всего, данный вопрос будет урегулирован путем переговоров, но его не обязательно решать переговорным путем», — заявил он.

7 мая президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме заявил, что Иран согласился отказаться от ядерного оружия.

Американский лидер утверждает, что между Вашингтоном и Тегераном состоялись «очень хорошие переговоры», а вероятность сделки между сторонами высока.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время уже не осталось заинтересованных сторон, которые хотели бы продолжения противостояния между Ираном и Соединенными Штатами.

Ранее глава Пентагона рассказал о планах Ирана по созданию ядерного оружия.

 
