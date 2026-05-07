Трамп: Иран согласился отказаться от ядерного оружия

Трамп сообщил о согласии Ирана на отказ от ядерного оружия

Иран согласился отказаться от ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме.

Американский лидер утверждает, что между Вашингтоном и Тегераном состоялись «очень хорошие переговоры», а вероятность сделки между сторонами высока.

«Иран не может обладать ядерным оружием. Они (власти Исламской Республики. — «Газета.Ru») на это согласились», — сказал политик.

6 мая портал Axios написал, что переговоры между США и Ираном по деталям мирного соглашения могут пройти в Пакистане или Швейцарии. По данным СМИ, стороны близки к соглашению о прекращении войны. Вашингтон ожидает ответа от Ирана в течение 48 часов по ключевым пунктам одностраничного меморандума о взаимопонимании, состоящего из 14 пунктов. В этом документе будет содержаться требование о прекращении боевых действий и начале 30-дневного периода переговоров.

В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приветствовала бы продолжение переговоров Исламской Республики с США и продолжение перемирия.

