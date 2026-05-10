В США заявили о готовности Трампа к боевым действиям в Иране

Уолтц: Трамп хочет урегулировать конфликт с Ираном, но готов к боевым действиям

Президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт с Ираном дипломатическим путем, но готов и к боевым действиям. Об этом сообщил американский постпред при ООН Майк Уолтц, передает ABC.

«Он дает все возможные шансы для дипломатии, прежде чем вернуться к боевым действиям, но он абсолютно готов это сделать», — сказал он.

5 мая американский президент заявлял, что Ирану известно, каких действий не стоит предпринимать, чтобы избежать нарушения режима прекращения огня.

В тот же день глава Пентагона Пит Хегсет заявил на брифинге, что США считают режим прекращения огня с Ираном действующим, несмотря на операцию американских войск в Ормузском проливе.

9 мая ситуацию прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что конфликт США и Израиля против Ирана является очень тяжелым и сложным.

Ранее Трамп рассказал Путину о положении Ирана.