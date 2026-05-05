Глава Пентагона заявил о сохранении режима прекращения огня с Ираном

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил на брифинге, что США считают действующим режим прекращения огня с Ираном, несмотря на операцию американских войск в Ормузском проливе. Трансляция его речи доступна на YouTube.

Хегсет отметил, что операция в Ормузском проливе является отдельным проектом. По его словам, если произойдет эскалация до нарушения режима прекращения огня, решение об этом примет президент США Дональд Трамп.

Глава Пентагона добавил, что США при этом призывали бы Иран быть осторожным с действиями и предпринимать их ниже порога нарушения режима перемирия, отметив, что в настоящее время прекращение огня безусловно сохраняется, но Соединенные Штаты будут очень внимательно наблюдать за развитием событий.

«Если вы нападете на американские войска или мирные торговые суда, вы столкнетесь с подавляющей и разрушительной огневой мощью США», — сказал Хегсет, обращаясь к иранской стороне.

4 мая американский лидер заявил, что иранцы будут «стерты с лица земли», если атакуют американские корабли, сопровождающие суда в Ормузском проливе. Он также объявил, что с понедельника США начнут операцию по выводу судов из этого морского пути, которые оказались заблокированы из-за военного конфликта Соединенных Штатов и Ирана. По словам президента, «страны со всего мира» обратились к Вашингтону с просьбой помочь освободить их суда, застрявшие в проливе.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.