Трамп заявил, что Ирану известно, как сохранить перемирие

Трамп: Иран знает, от каких мер нужно отказаться для продолжения перемирия
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану известно, каких действий не стоит предпринимать, чтобы избежать нарушения режима прекращения огня. Трансляция речи американского лидера доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Они знают, что делать и чего не делать», — сказал американский лидер.

Так он ответил на вопрос о том, какие действия со стороны Ирана США восприняли бы как нарушение режима прекращения огня.

По словам главы Белого дома, иранские военные силы используют в Ормузском проливе быстроходные катера с малокалиберным оружием, которое он назвал «стреляющим горохом». Трамп добавил, что у Ирана больше не осталось кораблей и его флот теперь состоит только из таких маленьких катеров.

5 мая глава Пентагона Пит Хегсет заявил на брифинге, что США считают режим прекращения огня с Ираном действующим, несмотря на операцию американских войск в Ормузском проливе.

Хегсет добавил, что США при этом призывали бы Иран быть осторожным с действиями и предпринимать их ниже порога нарушения режима перемирия, отметив, что в настоящее время прекращение огня безусловно сохраняется.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.

 
