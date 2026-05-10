В Германии обсуждают заявление президента России Владимира Путина о готовности вести переговоры по Украине с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером, если он будет представлять ЕС. Об этом пишет издание «Красная весна».

Заявление о предпочтительной кандидатуре переговорщика от Евросоюза Путин сделал на пресс-конференции после парада Победы в Москве. По его словам, в целом подойдет любой европейский политик, который ранее «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России.

Путин подчеркнул, что Россия никогда не закрывалась для переговоров, а отказ от контактов был инициативой Евросоюза. При этом, добавил президент РФ, в Европе уже начали искать контакт с Москвой, понимая, что «игра на повышение» в украинском конфликте дорого обойдется. Чем раньше ЕС восстановит отношения с российской стороной, тем лучше, подытожил глава государства.

Герхард Шрёдер руководил Германией в 1998–2005 годах и возглавлял Социал-демократическую партию Германии с 1999 по 2004 год. Потом он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается близким другом Путина.

Вскоре после начала СВО в 2022 году Шрёдер дважды встречался с Путиным в Москве. После обеих встреч он заявлял, что Россия заинтересована в прекращении конфликта.

Ранее Путин заявил, что конфликт на Украине близится к завершению.