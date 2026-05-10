Путин: чем раньше Европа восстановит отношения с Россией, тем лучше

Рамиль Ситдиков/Reuters

Президент России Владимир Путин на брифинге выразил уверенность в возобновлении отношений с Европой.

По словам политика, западные страны сталкиваются с проблемами, для преодоления которых лучше «искать пути возобновления нормальных отношений».

Путин заявил, что в конечном итоге РФ снова будет взаимодействовать с теми государствами, которые сейчас пытаются предать ее анафеме.

«Чем раньше это (возобновление отношений. — «Газета.Ru») произойдет, тем лучше — и для нас, и в данном случае для европейских стран», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда взаимодействовала в Европой «на принципах взаимного уважения и учета интересов», но этого оказалось мало.

«Надеюсь, что осознание, что это была ошибочная позиция, сейчас вот уже обозначилось и будет набирать обороты и силы», — заключил лидер.

До этого Путин во время брифинга назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой.

Ранее Путин допустил «цивилизованный развод» с Арменией.

 
