Путин: чем раньше Европа восстановит отношения с Россией, тем лучше

Президент России Владимир Путин на брифинге выразил уверенность в возобновлении отношений с Европой.
По словам политика, западные страны сталкиваются с проблемами, для преодоления которых лучше «искать пути возобновления нормальных отношений».
Путин заявил, что в конечном итоге РФ снова будет взаимодействовать с теми государствами, которые сейчас пытаются предать ее анафеме.
«Чем раньше это (возобновление отношений. — «Газета.Ru») произойдет, тем лучше — и для нас, и в данном случае для европейских стран», — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что Россия всегда взаимодействовала в Европой «на принципах взаимного уважения и учета интересов», но этого оказалось мало.
«Надеюсь, что осознание, что это была ошибочная позиция, сейчас вот уже обозначилось и будет набирать обороты и силы», — заключил лидер.
До этого Путин во время брифинга назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера своим предпочтительным переговорщиком для диалога России с Европой.
Ранее Путин допустил «цивилизованный развод» с Арменией.