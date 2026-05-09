Путин выступил с речью на параде Победы

Президент России Владимир Путин выступил с речью на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины Победы. Она продлилась 8,5 минуты.

В своей речи глава государства поздравил всех с праздником — Днем Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что для россиян — это главный праздник, в который вся страна помнит подвиг бойцов, сложивших голову за победу над нацизмом.

Путин добавил, что «победа всегда была и будет за нами, потому что судьбу страны вершат люди.

Речь президента по традиции идет перед прохождением парадных расчетов. В ней глава государства, кроме напоминания о подвиге предков, рассказывает об основных приоритетах ВС России на сегодняшний день и обобщает ключевые направления в политике безопасности, проводимые страной.

В 2026 году речь Путина оказалась одной из самых коротких. В прошлом году президент выступал примерно с такой же по длительности речью. Самой долгой была речь в 2022 году. Она составила 11 минут. Выступления в 2023 и 2020 годах шли по 10 и 9 минут соответственно.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Захарова назвала День Победы священным и сакральным праздником.