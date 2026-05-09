Стало известно об усталости Европы от «нотаций» Зеленского

Politico: Европа устала от резкого тона Зеленского
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

В Европе считают высокомерной риторику президента Украины Владимира Зеленского, а отношение между Брюсселем и Киевом сейчас находятся на «низшей точке» с начала военного конфликта. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что в 2026 году Зеленский ужесточил риторику в адрес союзников и перешел на резкий и властный тон, требуя ускоренного вступления в ЕС и отвергая поэтапный путь, включающий реформы. В Европе же считают, что членство в ЕС не является «подарком», а путь к нему, скорее всего, потребует территориальных уступок.

Эксперт по внешней политике США рассказал, что на Украине уверены в том, что Киев не должен быть благодарным или «сдерживать свои обещания». По его словам, Зеленский убежден в том, что это Европа обязана Украине, а не наоборот.

«Сейчас отношения между Киевом и Брюсселем находятся в напряженном состоянии и, вероятно, достигли своей низшей точки за все время войны», — заявил изданию бывший высокопоставленный украинский дипломат.

Бывший советник Зеленского также рассказал Politico, что ужесточить свою риторику Зеленского «воодушевил» раскол США и ЕС.

В марте газета Politico писала, что Зеленский ужесточил риторику в отношении своих критиков и союзников, так как он разочарован тем, что мирные переговоры зашли в тупик, а финансовая поддержка Киева «висит на волоске».

В апреле бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отметила, что заявления Зеленского представляют собой «сбивчивую смесь случайных, постоянно меняющихся фраз».

Также в апреле Зеленский потребовал от ЕС назвать дату вступления Украины в ЕС и пригрозил, что Брюссель может потерять Киев, как до этого потерял Грузию.

Ранее премьер Литвы посоветовала Зеленскому избегать «запугивающей риторики».

 
