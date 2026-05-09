Российский сенатор раскритиковал указ Зеленского о параде в Москве

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил в разговоре с ТАСС, что указ украинского лидера Владимира Зеленского с формулировкой о «разрешении проведения» парада в Москве является неуместным кривлянием.

По словам сентаора, серьезные договоренности, достигнутые президентами России и США накануне Дня Победы, вызывают лишь одобрение, так как они подтверждают традицию боевого братства народов двух государств, сражавшихся во Второй мировой войне в составе антигитлеровской коалиции.

«На этом фоне особенно неуместными выглядят кривляния Зеленского, своим «указом о параде в Москве» продолжающего глумиться над праздником — священным, я уверен, и для большинства украинцев, но только не для киевской клики», — сказал Косачев.

8 мая глава Украины подписал указ «О проведении парада в г. Москве». В документе говорится, что 9 мая Украина «разрешает провести парад» в Москве, а Красная площадь на время мероприятия исключается из плана применения украинского оружия.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной на 9, 10 и 11 мая, а также о взаимном обмене военнопленными. Как пояснил помощник президента РФ Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством.

Ранее Зеленский сделал заявление по поводу анонсированного Трампом трехдневного перемирия.