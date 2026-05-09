В Кремле назвали указ Зеленского, «позволяющий» провести парад в Москве, цирком

Ушаков: «указ» Зеленского о параде в Москве — цирк и клоунада

Указ президента Украины Владимира Зеленского, «позволяющий» провести парад в Москве — это цирк и клоунада. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, его слова передает ТАСС.

«Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так, клоунада, цирк, что хотите. Есть и другие короткие слова», — сказал он.

8 мая глава Украины подписал указ «О проведении парада в г. Москве». В документе говорится, что 9 мая Украина «разрешает провести парад» в Москве, а Красная площадь на время мероприятия исключается из плана применения украинского оружия.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной на 9, 10 и 11 мая, а также о взаимном обмене военнопленными. Как пояснил помощник президента РФ Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский сенатор раскритиковал указ Зеленского о параде в Москве.

 
