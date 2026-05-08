В Кремле отреагировали на указ Зеленского, «разрешившего» России провести Парад Победы

Песков: России не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад Победы
России не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

«Горе тому, кто над Днем Победы пытается подтрунивать. Это его беда. А нам ничье разрешение не нужно», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что продление перемирия между Россией и Украиной до 11 мая является инициативой президента США Дональда Трампа.

8 мая Зеленский подписал указ «О проведении парада в г. Москве». В документе говорится, что 9 мая Украина «разрешает провести парад» в Москве, а Красная площадь на время мероприятия исключается из плана применения украинского оружия.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что договоренность о перемирии с Украиной в дни празднования годовщины Великой Победы достигнута в результате недавно прошедшего телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Дипломат отметил, что Путин принял предложение Трампа о перемирии в зоне СВО с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина не собиралась соблюдать перемирие, объявленное Зеленским. По ее словам, он не отдавал войскам приказ о прекращении огня. Дипломат назвала первоначальное заявление Зеленского попыткой перебить российскую инициативу на фоне сложного положения Вооруженных сил Украины.

Ранее Путин заявил, что Москва никого официально не приглашала на 9 Мая.

 
