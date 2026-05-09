В ВСУ намекнули на подготовку ударов по Сибири

Глава СБС ВСУ Бровди: Сибирь хоть и за горами, но ничуть не за горами
Роберт Бровді (Позивний Мадяр)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный по позывному «Мадяр», намекнул на готовящиеся попытки Украины нанести удары по Сибири. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

В публикации Бровди обрадовался указу украинского президента Владимира Зеленского «О проведении парада в г. Москве», в котором последний «разрешил» провести парад в Москве. Также глава СБС ВСУ заявил о «принципиально новой географии» для украинских беспилотников.

«Сибирь хоть и за горами, но ничуть не за горами», — отметил он.

15 апреля главком ВСУ Александр Сырский заявил, что одной из целей Украины является нанесение ударов вглубь российской территории. Также 4 мая президент Украины Владимир Зеленский допустил атаки дронов на Москву во время парада Победы 9 мая. В ответ в Минобороны РФ предупредили Украину, что в случае атаки будет нанесен удар по центру Киева.

Затем Зеленский отказался от своих планов и согласился на предложенное президентом США Дональдом Трампом перемирие, которое продлится 9, 10 и 11 мая.

Ранее премьер Эстонии поддержал удары Украины вглубь России.

 
