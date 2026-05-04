Премьер Эстонии поддержал удары Украины вглубь России

Премьер Михал потребовал, чтобы «обломки войны» не оказывались в Эстонии
IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поддержал удары Украины по территории России, однако потребовал, чтобы «обломки войны» не попадали в воздушное пространство его страны. Об этом пишет Bloomberg.

«Для нас вполне понятно, что Украина защищает себя и уничтожает российскую машину для зарабатывания денег, включая различные портовые объекты, в целях самообороны», – заявил Михал.

При этом он попросил, чтобы «обломки войны» не попадали в воздушное пространство Эстонии. Премьер Эстонии указал на трудности у стран, граничащих с Россией, в мониторинге и уничтожении БПЛА.

До этого министерство внутренних дел Эстонии сообщило, что в ночь на 3 мая из-за спецоперации на Украине существовала вероятность попадания беспилотников в воздушное пространство республики. 3 мая руководитель отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд подтвердил, что один украинский дрон на короткое время пересек границу республики. По его словам, БПЛА двигались параллельно границе, поэтому из-за особенностей траектории существовал риск залета.

Ранее ВСУ попытались совершить массовый налет на Санкт-Петербург.

 
