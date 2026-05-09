В Кремле рассказали, получал ли Путин послание из Киева

Официальный предствваитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не получал посланий от президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
«Нет, не передано», — сказал он, отвечая на вопрос «передал ли премьер-министр Словакии информацию Путину».
Известно, что сейчас в Кремле проходят переговоры лидера России и премьер-министра Словакии. Перед началом официальной встречи Путину и Фицо удалось коротко пообщался тет-а-тет.
До этого стало известно, что во время своего визита в Москву 9 мая премьер Словакии может передать президенту России Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского и обсудить с российской стороной возможные шаги к урегулированию конфликта на Украине.
