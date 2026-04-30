Ушаков раскрыл, что должен сделать Зеленский для завершения конфликта

Ушаков: для мира на Украине Зеленский должен принять предложения России

Президент Украины Владимир Зеленский должен положительно отреагировать на предложения, которые неоднократно ему поступали от России и США, чтобы конфликт завершился. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Ушаков отметил, что Россия хотела бы решить вопрос путем переговоров. Однако это, по его словам, зависит от Зеленского.

«Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной», — сказал представитель Кремля.

29 апреля состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого они в том числе обсудили конфликт на Украине. Американский лидер в очередной раз заявил о важности скорейшего прекращения боевых действий, пообещав, что представители США продолжат контакты с обеими сторонами конфликта.

Путин в свою очередь сообщил Трампу, что российская армия удерживает инициативу и теснит позиции Вооруженных сил Украины в зоне СВО. Также президенты в ходе этого разговора оценили поведение Киева. По словам Ушакова, они сошлись во мнении, что «киевский режим» во главе с Зеленским, подстрекаемый европейцами, намеренно затягивает конфликт.

Ранее Трамп заявил о желании Путина найти решение конфликта на Украине.