В ЕС признали военное превосходство России

Россия все еще превосходит НАТО в военном отношении. Об этом в интервью Euronews заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

«Россия опережает нас, причем довольно сильно, и именно это нас беспокоит. Что необходимо сделать, так это заставить наши отрасли наращивать производство и делать это быстрее. <…> В Европе мы видим, что возможность российской агрессии против стран-членов ЕС или НАТО реальна», — отметил он.

По словам Кубилюса, растущее военное производство России должно вызывать тревогу во всем блоке, однако сейчас ЕС наращивает производство оружия недостаточно быстро, чтобы удовлетворить срочный спрос.

В апреле Кубилюс заявил, что с 2022 года Россия стала только сильнее, сейчас она обладает сильной армией, у которой есть боевой опыт, и может использовать миллионы беспилотников.

В мае издание Politico написало, что представители европейских стран считают, что в следующие два года Россия якобы может напасть на ЕС, однако единства по этому поводу в объединении нет. Также в апреле премьер-министр Польши Дональд Туск выразил уверенность в том Россия якобы собирается атаковать НАТО в ближайшие месяцы. А президент Финляндии Александр Стубб заявил, что он не видит повода для Москвы атаковать НАТО.

24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Европа хочет компенсировать «эрозию» в НАТО и поэтому объявляет Россию своим врагом.

Ранее Кубилюс предрек трудности ЕС из-за истощения запасов оружия в США.

 
