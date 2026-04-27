В ЕС признали неудобную для себя правду о России

Еврокомиссар Кубилюс признал, что Россия с 2022 года стала только сильнее

Россия с 2022 года стала только сильнее. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, который активно поддерживает расширение антироссийских санкций, пишет РИА Новости.

«Россия сейчас намного сильнее, чем была в 2022 году», — признал Кубилюс, выступая на конференции в поддержку Украины в Польше.

По его словам, Россия обладает сильной армией, испытанной в боях и способной использовать миллионы беспилотников. Также еврокомиссар высоко оценил российскую военную экономику и способность страны превзойти по производству европейскую оборонную промышленность

По подсчетам РИА Новости, с 2014 года против России было введено более 31,5 тысяч санкций. Почти 92,5% из них пришлось на период после февраля 2022 года. Самое большое количество ограничений против РФ ввели США — 23,5% от всех введенных антироссийских мер. В тройку лидеров также вошли Канада с долей 12,6% и Швейцария (12,2%). ЕС занимает четвертое место в этом списке с долей 10,2%.

Ранее в МИД РФ заявили о расколе в Евросоюзе из-за санкций в отношении России.