Евросоюзу предрекли очередные трудности

Европейский союз (ЕС) столкнется со структурной проблемой из-за зависимости от поставок вооружения из США, где фиксируется истощение запасов оружия. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Кathimerini.

Он указал, что Европа закупала около 40% запасов вооружений у США. Однако теперь и сами Соединенные Штаты истощили свои запасы, отметил еврокомиссар.

По его словам, в течение следующих нескольких лет американская промышленность будет направлена на восстановление арсеналов, а Европе придется искать способы наращивать производство.

На сегодняшний день оборонная промышленность Европы не сможет быстро адаптироваться к ситуации, поскольку «финансовый поток увеличивается быстрее, чем оборонная промышленность может увеличить производство», заявил Кубилюс.

До этого депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал Европу совместно с Украиной создать аналог американских ракет Tomahawk. Комментируя отказ США разместить в Германии дальнобойные ракеты Tomahawk, он призвал Европу срочно разработать собственную альтернативу.

Ранее в России допустили появления оружия «на новых физических принципах».