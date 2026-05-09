Лукашенко заявил о невозможности помешать празднованию Дня Победы

Александр Щербак/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил россиян с Днем Победы после парада в Москве и заявил, что помешать этому празднику невозможно.

«Как показали нынешние времена, минуты и мгновения, никто не сможет помешать празднованию этой великой Победы», — сказал белорусский лидер.

До этого Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне и отметил, что любые попытки переписать историю и посеять недоверие между народами Белоруссии и Украины, которые стояли рядом в годы войны, вместе переживали боль потерь и радость долгожданной победы, обречены на провал. Он пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и еще многих лет жизни, а жителям Украины — скорейшего установления мира и согласия.

Минобороны России ранее обратило внимание на угрозы президента Украины Владимира Зеленского атаковать Красную площадь во время празднования Дня Победы и предупредило, что ВС России нанесут ответный удар по центру Киева, если Украина попытается реализовать свой преступный замысел на 9 Мая.

Ранее Лукашенко заявил, что приехал бы в Москву, даже если бы Путин был не рад.

 
