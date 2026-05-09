Лукашенко пошутил о своем приезде в Москву перед Днем Победы

Лукашенко заявил, что приехал бы в Москву, даже если бы Путин был не рад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным пошутил, что все равно приехал бы в Москву на празднование Дня Победы, даже если бы лидер РФ был не рад. Об этом сообщает РИА Новости.

«Даже если не рад был видеть, я бы все равно приехал. Праздник добрый, светлый», — пошутил глава белорусского государства.

8 мая Путин провел переговоры с Лукашенко. Глава РФ поблагодарил коллегу за визит в Москву на празднование Дня Победы на фоне обстановки, в том числе, связанной с вопросами безопасности. Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в мире.

