Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Победы

Лукашенко: попытки посеять недоверие между белорусами и украинцами провалятся
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941 — 1945 годы). Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте белорусского лидера.

Политик отметил, что любые попытки переписать историю и посеять недоверие между народами Белоруссии и Украины, которые стояли рядом в годы войны, вместе переживали боль потерь и радость долгожданной победы, обречены на провал.

Лукашенко подчеркнул, что сегодня очень важно передать потомкам правду о совместной борьбе с нацизмом, «которая стала проявлением безграничной силы и единства». По словам политика, в Белоруссии помнят украинских героев, которые отдали свои жизни ради освобождения белорусской земли.

Президент пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны здоровья и еще многих лет жизни, а жителям Украины — скорейшего установления мира и согласия.

Ранее Лукашенко шутил, что приедет в Москву на День Победы, даже если Путин будет не рад.

 
