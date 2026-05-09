Захарова назвала День Победы священным и сакральным праздником

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала День Победы священным и объединяющим праздником, нравственным камертоном, по которому стоит сверяться. Об этом она рассказала в эфире «Первого канала».

«То, как человек относится к 9 мая, к Дню Победы, в независимости от того, где он живет, в каком регионе, в какой стране, к какой эпохе принадлежит, к какому поколению, были у него фронтовики в семье, не были, — это камертон».

По словам дипломата, по отношению к празднику можно понять морально-этический и традиционно-ценностный код человека.

Парад Победы в Москве в 2026 году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге.

Также сегодня в Москве ожидается, что в День Победы в Великой Отечественной войне Москву посетят главы некоторых государств.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее стало известно, как россияне будут праздновать День Победы.