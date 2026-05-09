Парад Победы начался в Москве

В Москве на Красной площади начался парад Победы

Парад Победы начался на Красной площади в Москве.

Парад начинается в 10.00 по московскому времени с 1945 года — тогда парад на Красной пощади состоялся 24 июня.

По традиции парад открывают военнослужащие роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка — они выносят на площадь Знамя Победы.

Гостей праздника приветствуют глава Минобороны России Андрей Белоусов и главнокомандующий Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Торжественным маршем по Красной площади пройдут представители всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России, участники специальной военной операции, а также военнослужащие КНДР.

Завершат торжественную часть парада самолеты российских пилотажных авиагрупп — они окрасят небо над Красной площадью в цвета российского триколора.

В этом году военной техники, воспитанников суворовских военных и нахимовского училищ, а также кадетов не будет на параде. Как заявили в Минобороны РФ, это связано с текущей оперативной обстановкой.

В числе гостей парада — главы Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Лаоса, Малайзии, Словакии, Узбекистана, Южной Осетии, Республики Сербской.

Ранее в Кремле анонсировали важное выступление Владимира Путина на Параде Победы.