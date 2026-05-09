Песков рассказал о планах Путина на 9 Мая

Для президента России Владимира Путина 9 мая будет рабочим днем с насыщенной программой. Об этом пресс-секретарь российского лидера рассказал журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину.

«У президента каждый день 9 Мая — это сложный рабочий день. Помимо того, что он [день] торжественный и мемориальный, помимо того, что это, как для любого русского, день гордости со слезами на глазах, для него это еще и рабочий день», — отметил представитель Кремля.

По его словам, у Путина запланировано возложение венка к Могиле Неизвестного солдата, прием в честь гостей, которые прибыли в Москву на празднование 9 Мая. Кроме того, у президента в течение дня ожидается «целый марафон двусторонних встреч». Президент также выступит с речью на Красной площади, добавил Песков.

8 мая президент Узбекистана прилетел в Москву на День Победы и провел переговоры с Путиным. В этот же день российский лидер встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко, который также прибыл в столицу на празднование 9 Мая.

Парад Победы в Москве в 2026 году пройдет без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Украины. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее москвичей предупредили о прохладной погоде на 9 Мая.

 
