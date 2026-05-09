Путин отметил развитие отношений между Россией и Узбекистаном

Путин: отношения России и Узбекистана развиваются наилучшим образом
Президент России Владимир Путин заявил, что развитие отношений между РФ и Узбекистаном идет наилучшим образом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Отношения между нашими странами за последние годы благодаря прежде всего вашим личным усилиям складываются самым наилучшим образом», — сказал российский лидер в ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

По словам Путина, между странами растет объем торговли и торгово-экономических связей, реализуются крупные проекты, и Россия остается одним из заметных инвесторов в экономику Узбекистана. Он отметил, что республика развивается значительными впечатляющими темпами под руководством Мирзиёева.

8 мая президент Узбекистана прилетел в Москву на День Победы.

До этого Gazeta.uz со ссылкой на источник в правительстве писала, что глава Узбекистана не приедет на парад Победы в Москве 9 мая. Издание отмечало, что в опубликованном Кремлем списке приглашенных на празднование Дня Победы президенты стран Центральной Азии не указаны. Однако позднее пресс-служба администрации республиканского главы сообщила, что Мирзиёев улетел в Москву.

Ранее Трамп пригласил Мирзиеёва на саммит G20 в Майами.

 
