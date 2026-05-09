Москвичей предупредили о прохладной погоде на 9 Мая

В Москве в День Победы температура воздуха будет ниже климатической нормы и не превысит +14 °C. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, погодная ситуация в столичном регионе окажется сложной из-за атмосферного фронта южного циклона, который приблизится к границам Московской области.

Позднякова отметила, что существенных осадков в Москве не ожидается, однако местами по области возможен небольшой дождь. Утром температура воздуха составит +8…+10 °C.

Днем в столице воздух прогреется до +12…+14 °C, а в Подмосковье температура будет колебаться от +10 до +15 °C.

Синоптик добавила, что температура окажется на пару градусов ниже климатической нормы. Кроме того, в регионе будет дуть северо-восточный ветер, а погода останется преимущественно облачной с периодическими прояснениями.

синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отмечал, что помимо дождя, 9 Мая прогнозируется ветер скоростью 6-11 м/с, температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов. Аналогичный температурный режим сохранится и на следующий день, однако погода ожидается уже с прояснениями.

Ранее синоптик сообщил о «финале майской жары» в Москве.