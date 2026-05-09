Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Москвичей предупредили о прохладной погоде на 9 Мая

Синоптик Позднякова: в День Победы в Москве ожидается до +14°C
Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости

В Москве в День Победы температура воздуха будет ниже климатической нормы и не превысит +14 °C. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, погодная ситуация в столичном регионе окажется сложной из-за атмосферного фронта южного циклона, который приблизится к границам Московской области.

Позднякова отметила, что существенных осадков в Москве не ожидается, однако местами по области возможен небольшой дождь. Утром температура воздуха составит +8…+10 °C.

Днем в столице воздух прогреется до +12…+14 °C, а в Подмосковье температура будет колебаться от +10 до +15 °C.

Синоптик добавила, что температура окажется на пару градусов ниже климатической нормы. Кроме того, в регионе будет дуть северо-восточный ветер, а погода останется преимущественно облачной с периодическими прояснениями.

синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отмечал, что помимо дождя, 9 Мая прогнозируется ветер скоростью 6-11 м/с, температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов. Аналогичный температурный режим сохранится и на следующий день, однако погода ожидается уже с прояснениями.

Ранее синоптик сообщил о «финале майской жары» в Москве.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!