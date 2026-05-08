Путин провел переговоры с Лукашенко

Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Лукашенко
Президент России Владимир Путин начал переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Путин поблагодарил коллегу за визит в Москву на празднование дня Победы на фоне обстановки, в том числе, связанной с вопросами безопасности.

«Мы никого не приглашали официально, а просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать. <...> Александр Григорьевич, спасибо, что вы здесь», — сказал он.

Лидер обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в мире. Лукашенко примет участие в торжествах в честь Дня Победы 9 мая.

Парад Победы в Москве в 2026 году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле опровергли информацию о лишении аккредитации иностранных СМИ на парад Победы.

 
