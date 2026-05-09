Трамп заявил о возможном скором ответе Ирана на мирные предложения США

Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами, что Иран скоро передаст свой ответ по мирным предложениям Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я, предположительно, получу письмо сегодня вечером. Так что посмотрим, что будет дальше», — сказал американский лидер в ответ на вопрос о том, получил ли он ответ от Тегерана.

Трампу также задали вопрос, не считает ли он, что иранская сторона намеренно затягивает процесс. В ответ на это политик заявил: «скоро все узнаем».

В начале мая США передали Пакистану, выступающему посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, ответ на предложение Ирана по прекращению войны, которое состоит из 14 пунктов.

Тогда же Иран направил Соединенным Штатам состоящий из 14 пунктов план по урегулированию конфликта. Среди ключевых требований Тегерана — снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении. Перед этим власти республики выразили готовность вернуться к переговорам. Президент США при этом сомневается в приемлемости иранских предложений и уже допустил возобновление ударов.

В конце апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Трампом заявил об устойчивом курсе РФ на «всемерное содействие дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки кризиса». Он также поделился некоторыми соображениями по урегулированию существующих разногласий между Вашингтоном и Тегераном, связанных с иранской ядерной программой.

Ранее в США заявили о «шокирующем поражении» страны в Иране.