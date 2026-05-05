В России объяснили отказ Фицо посещать Парад Победы в Москве

Отказ премьер-министра Словакии Роберта Фицо посещать Парад Победы в Москве связан с давлением Евросоюза. Такое мнение в беседе с News.ru высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, в этом «какой-то проблемы нет». Эксперт напомнил ситуацию, когда военный атташе Чехии «получил приказ» не приходить на Парад Победы, но все же присоединился к другим мероприятиям на Поклонной Горе.

«Мне эта ситуация напоминает то, что происходит со словацким премьером. Наверное, тут тоже прозвучал запрет или надавили страны ЕС», — заявил Перенджиев.

При этом политолог отметил, что Фицо никто не может запретить встретиться с президентом России Владимиром Путиным и возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата.

5 мая Роберт Фицо заявил, что не будет присутствовать на параде Победы в Москве. Фицо пояснил, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, а также возложит цветы на Могилу Неизвестного солдата, «чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение».

Ранее одно решение Фицо назвали «унижением» Зеленского.

 
