Политолог: Европа поддерживает идею Зеленского атаковать Москву 9 мая

Политолог Межевич: Киев не сможет атаковать Москву без поддержки ЕС
Stefan Rousseau/Reuters

С вероятностью в 70% можно предположить, что Европа поддерживает идею украинского лидера Владимира Зеленского нанести удар по Москве в День Победы. Об этом в интервью Общественной Службе Новостей заявил исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, доктор экономических наук Николай Межевич.

Он отметил, что разрушительная ответная атака Москвы никак не повлияет на жителей Лондона, Парижа или Берлина.

«Это для нас Киев — мать городов русских, а для Парижа важен Бордо, а может быть Леон или Марсель», — сказал Межевич.

Для Европы взаимные удары Москвы и Киева являются идеальной ситуацией, когда одни славяне воюют с другими, а прибыль получают Париж и Берлин, добавил он.

До этого Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве. В ответ в Минобороны РФ предупредили, что российские военные нанесут ответный удар по центру Киева, если Украина попробует сорвать празднование Дня Победы. Также ведомство призвало жителей Киева и сотрудников иностранных диппредставительств покинуть город в случае ответного удара.

Ранее стало известно, что премьер Словакии привезет Путину послание от Зеленского.

 
