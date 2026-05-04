Минобороны РФ попросило киевлян покинуть город на случай ответного удара

Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны РФ предупредило жителей Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город в случае ответного удара. Об этом говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что в случае попыток украинской стороны сорвать празднование Дня Победы российские силы нанесут ответный удар по центру Киева.

«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — сказано в сообщении.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил, что на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая могут появиться украинские дроны.

В ответ на это в российском оборонном ведомстве пообещали ударить по центру Киева при попытке Вооруженных сил Украины сорвать День Победы.

Несмотря на отказ Зеленского, президент РФ Владимир Путин объявил временное перемирие в зоне СВО 8 и 9 мая.

Ранее Захарова ответила на угрозы Зеленского, назвав его «нацистом».

 
