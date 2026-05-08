СМИ раскрыли, нападут ли США на Кубу

Associated Press: США не рассматривают сейчас военную операцию против Кубы

Американская администрация в данный момент не рассматривает возможность проведения военной операции против Кубы. Об этом заявило агентство Associated Press, ссылаясь на собственные источники.

«Соединенные Штаты не изучают возможность проведения в ближайшее время военных действий в отношении Кубы, несмотря на то, что глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно повторял угрозу о том, что «Куба будет следующей», — говорится в публикации.

Однако, как считают собеседники агентства, американский лидер «в любой момент может изменить свое мнение».

До этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что получил заверения от Трампа об отсутствии у США намерений вторгаться на Кубу.

1 мая Трамп подписал указ, который предусматривает введение дополнительных санкций против Кубы. В документе отмечалось, что Соединенные Штаты «продолжают считать Кубу серьезной угрозой для американской нацбезопасности и внешней политики».

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы. Глава российского государства отметил, что Москва всегда была на стороне Кубы.

