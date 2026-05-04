На Украине решили укрепить границу с Приднестровьем

РБК-Украина: Киев создает фортификации и минные поля у Приднестровья
Артем Кулекин/РИА Новости

Украина создает фортификационные сооружения и минные поля на границе с Приднестровьем. Об этом сообщили «РБК-Украина» в оперативном командовании ВСУ «Запад».

А именно у Приднестровья ВСУ сейчас создают «инженерные фортификации» и развивают дороги, которые используются для скрытного маневрирования войсками. В оперативном командовании отметили, что планируется создать эшелонированную систему защиты в этом районе, которая позволит оперативно реагировать на «возможные провокации или угрозы со стороны Приднестровского региона».

«Одним из главных вопросов остается существенное усиление оборонительных возможностей нашей юго-западной границы. Формирование надлежащих условий для улучшения маневренности и логистического обеспечения войск. Это позволит построить эшелонированную систему защиты», — рассказали в оперативном командовании.

В апреле глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина не сможет взять под контроль Приднестровье «без единого выстрела», а сценарий вооруженного захвата региона является «преждевременным».

В том же месяце замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Павел Палиса сказал, что Россия якобы намерена создать буферную зону в Винницкой области, со стороны Приднестровской Молдавской Республики. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о том, что Киев усиливает меры безопасности на границе с Приднестровьем.

Ранее стало известно, как Молдавия хочет вернуть Приднестровье.

 
