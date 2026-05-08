В Кремле назвали удары Киева по инфраструктуре проявлением терроризма

Песков назвал атаки ВСУ на РФ признаком террористической натуры Киева
Алексей Никольский/РИА Новости

Удары Украины, которые продолжаются по инфраструктуре и гражданскому населению России, демонстрируют «террористическую натуру киевского режима». Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Киевский режим продолжает удары по мирной инфраструктуре, по гражданской инфраструктуре, по мирным домам, по отдельным гражданам. Это проявление террористической натуры киевского режима», — сказал он на брифинге.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили режим прекращения огня, объявленный в зоне спецоперации президентом РФ Владимиром Путиным в честь Дня Победы, более 1600 раз.

4 мая Владимир Путин предложил объявить 8 и 9 мая перемирие в зоне СВО в честь праздника 9 Мая. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это пригрозил, что на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая могут появиться украинские дроны.

Ранее в МО РФ пообещали ударить по центру Киева при попытке ВСУ сорвать День Победы.

 
