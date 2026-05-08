Песков рассказал об участии отца Путина в «Бессмертном полку»

Песков: отца Путина включили в виртуальный «Бессмертный полк» во время пандемии

Президент России Владимир Путин уже несколько лет как включил своего отца — Владимира Спиридоновича Путина — в виртуальный Бессмертный полк на официальном сайте проекта. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, это сделали еще в период пандемии, когда был создан сайт виртуального «Бессмертного полка».

Отец президента России был награжден медалью «За боевые заслуги» в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945 годы) приказом маршала Леонида Говорова, планировавшего прорыв блокады Ленинграда.

Путин-старший воевал в Ленинградской области и получил ранение в ногу на плацдарме «Невский пятачок». Его спас сосед по дому в Петергофе, который случайно оказался рядом. Тот дотащил Путина до госпиталя под обстрелами немцев.

Также Владимир Путин вспомнил во время интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину о «питерском деликатесе» — маринованной корюшке, которую готовил его отец.

Ранее Путин рассказал о своем дяде.