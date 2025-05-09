Стало известно, кто наградил отца Путина медалью в годы Великой Отечественной войны

Отец президента России Владимира Путина — Владимир Спиридонович Путин — был награжден медалью «За боевые заслуги» в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945 годы) приказом маршала Леонида Говорова, планировавшего прорыв блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на архивные документы.

Владимир Путин старший воевал в Ленинградской области и получил ранение в ногу на плацдарме «Невский пятачок». Его спас сосед по дому в Петергофе, который случайно оказался рядом. Тот дотащил Путина до госпиталя под обстрелами немцев.

За сражение на «Невском пятачке» Путин был удостоен медали «За боевые заслуги». Соответствующий приказ был подписан маршалом Говоровым, а также членом Военного совета Ленинградского фронта, генерал-лейтенантом Владимиром Богаткиным.

»... Награждаю: медалью »'За боевые заслуги»' красноармейца Путина Владимира Спиридоновича… (бывшего) Стрелка 330 стрелкового полка 86 стрелковой дивизии – ныне инвалида Отечественной войны», — говорится в документе.

Леонид Говоров в 1942 году был назначен командующим группой войск под Ленинградом. Осенью того же года он начал разработку операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда. Операция началась 12 января 1943 года. Красная Армия прорвала блокаду Ленинграда 18 января 1943 года, но полностью блокада была снята 27 января 1944 года.

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