Путин рассказал о своем дяде

Путин заявил, что узнал в Приморье о своем дяде, который воевал в ходе ВОВ
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что узнал о своем дяде, который служил в Приморье, когда совершил визит в регион. Об этом глава государства рассказал в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве, где он встретился с участниками СВО, передает РИА Новости.

«Я вот совсем недавно прочитал про своего дядю, который воевал во время войны. В Приморье был когда, мне губернатор из архива достал», — сказал российский лидер во время общения с участниками СВО.

Путин в среду, 29 октября, побывал в этом госпитале и провел встречу с бойцами СВО, которые проходят лечение.

До этого сообщалось, что отец президента России — Владимир Спиридонович Путин — был награжден медалью «За боевые заслуги» в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945 годы) приказом маршала Леонида Говорова, планировавшего прорыв блокады Ленинграда.

Путин-старший воевал в Ленинградской области и получил ранение в ногу на плацдарме «Невский пятачок». Его спас сосед по дому в Петергофе, который случайно оказался рядом. Тот дотащил Путина до госпиталя под обстрелами немцев.

Ранее Путин рассказал о деликатесе, который готовил его отец.

